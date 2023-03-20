اللقاء المنتظر بين بوتين وشي عُقد... ماذا أبلغ الرئيس الروسي نظيره الصيني؟

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بـ"العلاقات الوثيقة" بين موسكو وبكين خلال اجتماع في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأكد شي في مستهل الاجتماع: "نحن شركاء في تعاون استراتيجي شامل. هذا الوضع يفرض وجود علاقات وثيقة بين بلدينا"، بحسب ترجمة لتصريحاته التي نقلها التلفزيون الروسي في بثّ مباشر.



وأبلغ بوتين شي من جهته بانفتاح روسيا على نقاش خطة الصين بشأن السلام في أوكرانيا.

