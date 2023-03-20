الإفراج عن أميركي مختطف في النيجر وفرنسي في مالي

وصل العامل في المجال الإنساني الأميركي جيفري وودكي، الذي اختُطف في تشرين الأول 2016 في النيجر، إلى مطار نيامي الاثنين حرًا طليقًا، إلى جانب الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا الذي أُفرج عنه هو أيضًا بعد عامَين من اختطافه، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



واختُطف وودكي، الذي كان يعمل في مساعدة السكان الرحّل مع منظمة غير حكومية في آبالاك في النيجر، في 14 تشرين الأول 2016 من قبل جماعات جهادية نقلته في ما بعد إلى مالي، بحسب مصادر أمنية في النيجر.



أما دوبوا ، فاختُطف من جانب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي، وفق ما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.