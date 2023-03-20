حكومة ماكرون أمام إمتحان صعب...

حكومة ماكرون أمام إمتحان صعب...

تبدو حكومة ماكرون أمام إمتحان صعب.



ففي ساعات بعد الظهر، إجتمع مجلس النواب الفرنسي للتصويت على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون تصويت الجمعية الوطنية.



هذا الأمر قسم المجلس الفرنسي بين مؤيد ومعارض، وذلك على وقع تظاهرات شهدتها الشوارع الفرنسية على مدى أسابيع.