عقوبات أوروبية على المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيراني

عقوبات أوروبية على المجلس الأعلى للثورة الثقافية الإيراني

فرض الإتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية وثمانية مسؤولين إيرانيين من بينهم خطيب الجمعة في مدينة مشهد أحمد علم الهدى، معتبرًا أنهم مسؤولون عن إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.



وحض الإتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على إنهاء القمع العنيف للإحتجاجات السلمية، والتوقف عن إستخدام الإعتقال التعسفي لإسكات الأصوات الناقدة والإفراج عن جميع الموقوفين ظلمًا، وفق بيان صدر إثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل.



كما دعت الدول الأوروبية إيران إلى إنهاء إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وضمان الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين.



وطالبوا طهران بوقف إحتجاز مدنيين أجانب لغرض تحقيق مكاسب سياسية.