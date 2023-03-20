الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Kids Power
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

أخبار دولية
2023-03-20 | 13:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون يحدّ من قدرة الصناديق التقاعدية على القيام باستثمارات تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحُكم الرشيد.
 
وجاء في تغريدة أطلقها بايدن أن التشريع من شأنه أن يعرّض للخطر "مدّخرات التقاعد بجعل النظر في عوامل الخطر غير قانوني"، وهو ما يعارضه جناح اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري. ويعتبر جمهوريون أن ما يسمى "الاستثمارات المسؤولة" (إيه إس جي) أمر ينطوي على تدخّل سياسي.

آخر الأخبار

أخبار دولية

بايدن

الفيتو

الجمهوريون

LBCI التالي
الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على خطة بملياري يورو لدعم أوكرانيا
كيم جونغ-أون قاد مناورات "تحاكي هجوما نوويا مضادا"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:20

أ.ف.ب.: بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

LBCI
أخبار دولية
2023-03-02

بايدن يتعهد إستخدام الفيتو ضد قانون يقيد الإستثمارات المسؤولة

LBCI
أخبار دولية
17:30

بايدن يصدر قانونًا يرفع السرية عن وثائق إستخبارية أميركية حول منشأ كوفيد-19

LBCI
أخبار دولية
02:00

بايدن يؤيد في اتّصال مع نتانياهو "تسوية" على صعيد تعديل النظام القضائي في إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:55

الحزب الحاكم في كازاخستان يتصدر نتائج الإنتخابات التشريعية

LBCI
أخبار دولية
18:31

عمان تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استعمال سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم الأردن

LBCI
أخبار دولية
18:27

صندوق النقد الدولي يوافق على خطة مساعدة لسريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولار

LBCI
أخبار دولية
18:25

مقتل متظاهر برصاص الشرطة في غرب كينيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-19

دار الفتوى: التماس هلال شهر رمضان بعد غروب الثلاثاء 21 آذار

LBCI
أخبار لبنان
17:09

جنبلاط: دخلنا في الحرب العالمية الثالثة وأي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى زوال البشرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-19

صحيفة "لوموند" الفرنسية تفتح النار على حاكم مصرف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-13

وداعا لربطة الخبز الصغيرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

مخالفات بالجملة في السوبرماركات ومحال الخضار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

التطبيع مع النظام السوري... قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

كيف إنعكس الاتفاق السعودي الايراني على اليمن والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

خلوة بكركي موضع نقاش داخل عدد من الكتل السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

معاناة مرضى غسيل الكلى تتفاقم ووزير الصحة يقدم وعودا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

ميقاتي إلى قبرص وملف الترسيم خلافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

بعد حسمه معركة الكلاسيكو... برشلونة أقرب من أي وقت إلى اللقب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

قصائد حب بين العاصمة اللبنانية ونزار قباني في مئويته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

هذا مصير الكلاب الشاردة في بعلبك!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
05:01

اسعار المحروقات تتخطى عتبة المليونين ...

LBCI
اقتصاد
10:20

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها

LBCI
اقتصاد
07:57

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
اقتصاد
13:10

الدولار "طلوع"... ومعه أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

هذه هي ضريبة السهر... تفلت وسلاح ودم

LBCI
اقتصاد
10:45

للمستفدين من برنامج أمان ... بإمكانكم استلام المساعدات الماليّة عن كانون الثاني وشباط 2023

LBCI
حال الطقس
03:05

المنخفض الجوّي ينكفئ...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
صحف اليوم
01:10

فرنسا تطرح "تريو" فرنجية - سلام - عساف... والسعودية "على موقفها" (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة