البرلمان الفرنسي يرفض بفارق ضئيل أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد، ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى ما سيحصل عليه المقترح الثاني.



وحصل المقترح الأول على 278 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا.



وسيصوت أعضاء البرلمان على المقترح المقدم من اليمين المتطرف والذي ليس لديه فرصة لاعتماده، وسيعتبر الإصلاح بعد ذلك معتمدا بشكل نهائي.