بايدن يصدر قانونًا يرفع السرية عن وثائق إستخبارية أميركية حول منشأ كوفيد-19

أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين قانونًا يرفع السرية عن معلومات إستخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.وشدد الرئيس الأميركي في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات.وقال: "سترفع إدارتي السرية وستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات".