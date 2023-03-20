بوريل يعرب عن خشية الإتحاد الأوروبي من إنهيار تونس

بوريل يعرب عن خشية الإتحاد الأوروبي من إنهيار تونس

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والإقتصادي في تونس ويخشى إنهيارها.



وحذر بوريل إثر اجتماع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي في بروكسل من أن الوضع في تونس خطير للغاية.



وقال: "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الإتحاد الأوروبي والتسبب في عدم إستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".



وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء تقييم للوضع لتمكين الإتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته.