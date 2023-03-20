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البنك الدولي يحذر من تداعيات كبرى للزلزال على النمو الإقتصادي في سوريا
أخبار دولية
2023-03-20 | 18:03
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البنك الدولي يحذر من تداعيات كبرى للزلزال على النمو الإقتصادي في سوريا
البنك الدولي يحذر من تداعيات كبرى للزلزال على النمو الإقتصادي في سوريا
حذر البنك الدولي الإثنين من أن الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا بقوة 7,8 درجات وأعقبته هزات إرتدادية عنيفة ستكون له تداعيات كبيرة على الإقتصاد الوطني، متوقعًا أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% هذا العام.
وقال البنك الدولي في تقرير إنه "من المتوقع أن يزداد إنكماش إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.3 نقطة مئوية في سوريا"، مشيرًا إلى أن النمو الإقتصادي قد يشهد مزيدًا من الإنكماش إذا تباطأت أعمال إعادة الإعمار.
وأضاف التقرير أن "الإنكماش الإضافي يعود في الدرجة الأولى إلى تدمير رأس المال المادي وتعطل النشاط التجاري".
أخبار دولية
البنك الدولي
سوريا
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