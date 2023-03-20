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صندوق النقد الدولي يوافق على خطة مساعدة لسريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولار

أخبار دولية
2023-03-20 | 18:27
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صندوق النقد الدولي يوافق على خطة مساعدة لسريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولار
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صندوق النقد الدولي يوافق على خطة مساعدة لسريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولار

صندوق النقد الدولي يوافق على خطة مساعدة لسريلانكا بقيمة 2,9 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين أنه وافق على خطة مساعدة بقيمة 2,9 مليار دولار لسريلانكا التي تخلفت عن سداد ديونها في العام 2022 ولا تزال غارقة في أزمة مالية وإجتماعية خطيرة.
     
وقالت المؤسسة في بيان إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق الإثنين على برنامج مدته 48 شهرًا وحوالى ثلاثة مليارات دولار، مضيفة أنه تم صرف قسط أول قدره 333 مليون دولار.
  
من جهتها، أعربت الرئاسة السريلانكية عن سرورها لموافقة صندوق النقد الدولي على الخطة.

وقال الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسينغه في بيان: "أعبر عن إمتناني تجاه صندوق النقد الدولي وشركائنا الدوليين لدعمهم لنا بينما نحاول إعادة إقتصادنا على المسار الصحيح".
 

أخبار دولية

صندوق النقد الدولي

سريلانكا

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