عمان تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استعمال سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم الأردن

عمان تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استعمال سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم الأردن

إستدعت الخارجية الأردنية مساء الإثنين السفير الإسرائيلي في عمان إحتجاجًا على إستخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية وإنكاره وجود شعب فلسطيني.



وقال الناطق الرسمي بإسم الوزارة سنان المجالي في بيان إن "القرار جاء إثر استخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأوضح أن الوزارة قالت للسفير إن ذلك تصرف تحريضي أرعن، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفًا عنصريًا متطرفًا وخرقًا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.



وأشار المتحدث إلى أنه "تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة إحتجاج شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته".