مقتل متظاهر برصاص الشرطة في غرب كينيا

مقتل متظاهر برصاص الشرطة في غرب كينيا

قتل متظاهر بنيران الشرطة في غرب كينيا الإثنين في يوم شهد صدامات بين مناصرين للمعارضة وقوات الأمن، وفق بيان للشرطة.



وجاء في بيان الشرطة أن العناصر، بعدما نفد مخزونهم من الغاز المسيل للدموع، أطلقوا الذخيرة الحية ما أدى إلى مقتل الطالب وليام مايانغي، وذلك بعدما رشق متظاهرون الشرطة بالحجارة ما أدى إلى تضرر نوافذ عشرة منازل ومركز الشرطة في ميسانو، أحد معاقل المعارضة.



وكانت صدامات قد اندلعت في وقت سابق الإثنين بين متظاهرين ضد ارتفاع كلفة المعيشة والشرطة، وبخاصة أمام المكاتب الحكومية في نيروبي. كما اندلعت صدامات في كيسومو (غرب)، المعقل الآخر لأودينغا.



وهذه هي أولى الإضطرابات الكبرى منذ الإنتخابات الرئاسية.