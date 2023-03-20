الحزب الحاكم في كازاخستان يتصدر نتائج الإنتخابات التشريعية

أعلنت مفوضية الإنتخابات في كازاخستان الإثنين تصدر الحزب الحاكم نتائج الإقتراع البرلماني المبكر.وبعد نحو أربع وعشرين ساعة على إغلاق صناديق الإقتراع، كشفت مفوضية الإنتخابات عن أرقام مطابقة لإستطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل الإعلام العامة مساء الأحد، من دون ذكر تفاصيل التوزيع الدقيق للمقاعد بحسب الأحزاب.ووفقًا لمفوضية الإنتخابات، تصدر حزب "أمانات" الحاكم النتائج بنسبة 53,90%، متقدمًا بفارق كبير عن حزب "أويل" (10,90%) الذي حل ثانيًا.وتم وضع نظام جديد لهذا الإقتراع، فقد إنتخب 69 نائبًا - من أصل 98 في مجلس النواب - عن طريق التمثيل النسبي وانتخب 29 نائبًا في إقتراع فردي تنافس فيه مرشحون مستقلون.