رئيس الوزراء الياباني يلتقي زيلينسكي في كييف الثلاثاء

كيشيدا يلتقي زيلينسكي في كييف الثلاثاء



أعلنت طوكيو أنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيصل الثلاثاء إلى كييف في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنّ كيشيدا "سينقل إلى الرئيس زيلينسكي احترامه لشجاعة ومثابرة الشعب الأوكراني الذي يدافع عن وطنه تحت قيادته، كما سيعبّر عن التضامن والدعم المستمرّ لأوكرانيا من جانب اليابان ومجموعة الدول السبع" التي تستضيف اليابان اجتماعاتها لهذا العام.