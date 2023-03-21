الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن تتّهم بكين وموسكو بتشجيع التجارب الصاروخية الكورية الشمالية

أخبار دولية
2023-03-21 | 01:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن تتّهم بكين وموسكو بتشجيع التجارب الصاروخية الكورية الشمالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
واشنطن تتّهم بكين وموسكو بتشجيع التجارب الصاروخية الكورية الشمالية

واشنطن تتّهم بكين وموسكو بتشجيع التجارب الصاروخية الكورية الشمالية

اتّهمت الولايات المتّحدة الإثنين صراحةً كلّاً من الصين وروسيا بـ"تشجيع" التجارب الصاروخية الكورية الشمالية من خلال منعهما مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على موقف موحّد بشأن هذه القضية.
 
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن إنّ "ثلاث دول ترفض الانخراط في دبلوماسية حسنة النيّة في ما يتعلق بهذا التهديد".
 
وأضافت أنّ هذه الدول الثلاث هي كوريا الشمالية "التي تواصل تجاهل العروض المتعدّدة للحوار" و"روسيا والصين اللتين تنتهجان في المجلس عرقلة تشجّع كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ بالستية من دون أيّ محاسبة". 
 
وسألت السفيرة الأميركية: "كم مرّة يتعيّن على كوريا الشمالية أن تنتهك موجبات قرارات مجلس الأمن قبل أن تكفّ الصين وروسيا عن التصرّف كدرع للنظام الكوري الشمالي؟".
 
وفي أيار الماضي استخدمت الصين وروسيا حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ومذّاك لم يصدر عن المجلس أيّ قرار أو بيان رئاسي على الرّغم من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية عديدة، كان آخرها في نهاية الأسبوع المنصرم.
 
وآخر مرة كان مجلس الأمن الدولي موحّداً فيها بشأن ملف كوريا الشمالية تعود إلى 2017 حين نجحت إدارة الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب بدفع المجلس لأن يتبنّى بالإجماع ثلاثة قرارات فرض بموجبها على بيونغ يانغ ثلاث رزم عقوبات اقتصادية شديدة ردّاً على تجارب صاروخية ونووية أجرتها. 
 
وفي أعقاب الجلسة، أصدرت عشر دول، تسع منها أعضاء في مجلس الأمن (من بينها الولايات المتّحدة وفرنسا واليابان) والدولة العاشرة هي كوريا الجنوبية، بياناً مشتركاً ندّدت فيه بـ"العدد غير المسبوق" من عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية والتي "لا تهدّد المنطقة فحسب، بل تهدّد السلام والاستقرار العالميين".
 

أخبار دولية

واشنطن

بكين

موسكو

التجارب الصاروخية الكورية الشمالية

LBCI التالي
روسيا تقول إنها صدّت هجوماً بطائرات مسيّرة في القرم
الجنائية الدولية تحصل في ختام مؤتمر دولي على موارد إضافية لتحقيقاتها في أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:22

شي يؤكد في موسكو أن بكين ستجعل من العلاقات مع روسيا "أولوية"

LBCI
أخبار دولية
2023-03-14

بكين تعتبر أن واشنطن ولندن وكانبيرا تسلك طريقا "خطرا" في إطار برنامج الغواصات

LBCI
أخبار دولية
2023-03-13

سفارة بكين في واشنطن: الصين ستستأنف إصدار التأشيرات بعد توقف شبه كامل منذ أزمة كوفيد

LBCI
أخبار دولية
2023-03-10

واشنطن: موسكو تهدف إلى زعزعة استقرار مولدافيا والإتيان بحكومة "صديقة لروسيا"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:53

كييف تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني "التاريخية" الى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
07:45

تونس: تصريحات بوريل "مبالغ فيها"

LBCI
أخبار دولية
06:41

أوكرانيا تعلن تدمير صواريخ روسية في القرم وروسيا تنفي

LBCI
أخبار دولية
05:22

شي يؤكد في موسكو أن بكين ستجعل من العلاقات مع روسيا "أولوية"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2022-12-07

شريهان تسحر الجمهور بجمالها في عيد ميلادها... شاهدوا أحدث ظهور لها (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2023-03-18

كمال الفقي وزيرا للداخلية التونسية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-20

شابان كينيان يحوّلان نفايات القطاع الإلكتروني إلى أطراف اصطناعية آلية

LBCI
أخبار لبنان
08:41

باسيل استقبل القائم بالأعمال السوري... وتوافق على ضرورة عودة النازحين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
08:35

نقابة الصيادلة تدعو الى الإفقال... فما هي الأسباب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

مخالفات بالجملة في السوبرماركات ومحال الخضار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

التطبيع مع النظام السوري... قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

كيف إنعكس الاتفاق السعودي الايراني على اليمن والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

خلوة بكركي موضع نقاش داخل عدد من الكتل السياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

معاناة مرضى غسيل الكلى تتفاقم ووزير الصحة يقدم وعودا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

ميقاتي إلى قبرص وملف الترسيم خلافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

بعد حسمه معركة الكلاسيكو... برشلونة أقرب من أي وقت إلى اللقب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

قصائد حب بين العاصمة اللبنانية ونزار قباني في مئويته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

هذه هي ضريبة السهر... تفلت وسلاح ودم

LBCI
اقتصاد
04:28

اسعار المحروقات تحلّق..

LBCI
اقتصاد
10:20

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها

LBCI
اقتصاد
13:10

الدولار "طلوع"... ومعه أسعار المحروقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

وسيم حكيم أب لطفلين مفقود الإتصال به... لا خطف ولا فدية وعائلته على أعصابها منذ أسبوع

LBCI
أخبار لبنان
05:14

العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام

LBCI
اقتصاد
10:45

للمستفدين من برنامج أمان ... بإمكانكم استلام المساعدات الماليّة عن كانون الثاني وشباط 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

هذا مصير الكلاب الشاردة في بعلبك!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة