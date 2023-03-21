روسيا تقول إنها صدّت هجوماً بطائرات مسيّرة في القرم

أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء، أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم في اليوم السابق، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لشبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو.





مساء الإثنين، "صدّت الدفاعات الجوية هجوماً بطائرات مسيّرة قرب مدينة دجانكوي في القرم"، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية، المسؤولة عن التحقيقات الكبرى في روسيا.





وقالت اللجنة في بيان إنّ "أهداف كلّ المسيّرات التي أُسقطت كانت بنى تحتية مدنية".