شي يؤكد في موسكو أن بكين ستجعل من العلاقات مع روسيا "أولوية"

شي دعا بوتين لزيارة الصين "هذه السنة"



أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء أثناء زيارة دولة إلى روسيا، أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توترا مع الغرب.



وأكد جينبينغ أن بكين ستواصل جعل العلاقات مع روسيا "أولوية" معتبرا ان البلدين "قوتان كبريان جارتان" و"شريكان استراتيجيان"، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الى موسكو.



وقال شي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قبل بدء جولة ثانية من المحادثات مع الرئيس الروسي: "دعوت بالأمس الرئيس بوتين لزيارة الصين هذه السنة في الوقت الذي يناسبه"، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.



وأضاف: "رئيس الوزراء لي كيانغ سيواصل إعطاء أولوية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا".

