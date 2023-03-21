أوكرانيا تعلن تدمير صواريخ روسية في القرم وروسيا تنفي

أعلنت أوكرانيا تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، فيما نفت موسكو حدوث ذلك موكدةً أنها صدّت هجومًا بمسيّرات.



وقالت إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان على تلغرام: "دمّر انفجار في بلدة دجانكوي في شمال شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا صواريخ كروز روسية من طراز كاليبر-إن كاي أثناء نقلها على السكك الحديد".



ولم تكشف عن تفاصيل إضافية ولم تؤكّد التورط المباشر للجيش الأوكراني في عمليات "التدمير" هذه.



من جهتها، رأت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ناتالي غومنيوك، حسبما ذكرت وسائل إعلامية، أن كييف تعتبر أنه من المهم "ضرب اللوجستيات الروسية" لإضعاف خصمها، ودجانكوي "نقطة مركزية لربط" السكك الحديد المستخدمة لنقل إمدادات الجيش الروسي.



لكن روسيا أكّدت الثلاثاء من جهتها أنها أسقطت طائرات مسيّرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم في اليوم السابق، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لها.



ومساء الإثنين، "صدّت الدفاعات الجوية هجوماً بطائرات مسيّرة قرب مدينة دجانكوي في القرم"، حسبما أعلنت لجنة التحقيق الروسية.