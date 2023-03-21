بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة... بايدن يقيم حفلا في البيت الأبيض

نظم الرئيس الأميركي جو بايدن حفلا في البيت الأبيض، بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة المعروف بـ "عيد نوروز" .



وخلال الحفل أشاد الرئيس بايدن بالإيرانيات اللواتي نزلن إلى الشوارع للاحتجاج عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، متمنياً أن يكون العيد لحظة أمل لنساء إيران اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية.



وأضاف الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة تقف مع هؤلاء النساء الشجاعات وجميع مواطني إيران الذين يلهمون العالم بقناعاتهم، واصفا الحدث بأنه أكبر احتفال بعيد النوروز في البيت الأبيض حتى الآن.



وعيد النوروز هو تقليد عمره حوالي أربعة آلاف عام ويشتهر باسم مهرجان النار المرتبط بالديانة الزرادشتية.







