كييف تشيد بزيارة رئيس الوزراء الياباني "التاريخية" الى أوكرانيا

أشادت أوكرانيا الثلاثاء بالزيارة "التاريحية" التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الى كييف، باعتبارها تدلّ على "تضامن" من جانب طوكيو بعد أكثر من سنة على "الغزو" الروسي للبلاد.



ورأت نائبة وزير الخارجية الأوكراني الأولى أمينة جبار على تويتر أن هذه الزيارة التاريخية تدلّ على تضامن وتعاون قوي بين أوكرانيا واليابان، وأكدت أننا ممتنون لليابان على دعمها القوي ومساهمتها في انتصارنا المقبل.