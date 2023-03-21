مقتل 11 مدنيا بينهم خمسة متعاونين مع الجيش في هجمات جهادية في بوركينا فاسو

قتل 11 مدنيا بينهم خمسة من المتعاونين مع الجيش، الأحد والاثنين في هجمات عدة شنها مسلّحون يشتبه في أنهم جهاديون في وسط شرق بوركينا فاسو وشرقها، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر محلية وأمنية.



وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن رجلا "قتل بالرصاص" الأحد في بلدة في منطقة الوسط الشرقي. وفي اليوم التالي، قتلت خمس نساء في "انفجار جثته" المفخخة، بحسب عدد من السكان. وفي اليوم نفسه، قتل خمسة مدنيين من المتعاونين مع الجيش بكمين في شرق البلاد، على ما أفاد مسؤول محلي.