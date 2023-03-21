استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في أنقرة

جرت في العاصمة التركية أنقرة، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر بيش تبه الرئاسي.



وشهدت مراسم الاستقبال عزف النشيدين الوطنيين العراقي والتركي في القصر الرئاسي، واستعراض السيد السوداني والرئيس أردوغان حرس الشرف، وتحيّة علمي الدولتين وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين إطلاقةً، تحية للوفد الزائر.



بعد ذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، جلسة مباحثات ثنائية، تناولت مجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.