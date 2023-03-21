بوتين: محادثات "مهمة جدا وصريحة" مع شي جينبينغ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أجرى جولة محادثات جديدة "مهمة جدا وصريحة" مع نظيره الصيني شي جينبينغ في الكرملين قبل لقاء موسع مع وفدي البلدين.



وكشف بوتين، في تعليقات بثها التلفزيون الرسمي، أنه حصل تبادل مهم جدا وصريح لوجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات الروسية-الصينية.