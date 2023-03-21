موسكو تمدد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران

أعلنت روسيا تمديد خفض إنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية حزيران المقبل، وذلك بعد أكثر من شهر على اتخذاها هذا القرار ردا على العقوبات الدولية التي تستهدف نفطها.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب رئيس الوزراء المكلّف شؤون الطاقة ألكسندر نوفاك قوله لصحافيين: "تماشيا مع الوضع الحالي للسوق، فإن قرار الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا سيكون ساريا حتى حزيران 2023 ضمنا".