خامنئي: إيران "ليست مستاءة" من الأوروبيين

أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الثلاثاء أن إيران "ليست مستاءة من أوروبا" وأنها مستعدة للعمل مع دول "تتجنب التبعية العمياء لسياسات" الولايات المتحدة.



وفي خطاب ألقاه في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق في اليوم الأول من العام الجديد في التقويم الفارسي نوروز، انتقد خامنئي الولايات المتحدة متهما إياها بإثارة الحركة الاحتجاجية التي هزت إيران بعد وفاة مهسا أميني في أيلول.



وأضاف من مرقد الإمام رضا: "إن الغرب كان يعمل على عزل ايران غير أن ما تحقق على ارض الواقع كان تراجع علاقاتنا مع الغرب وتعزيز هذه العلاقات مع اسيا" لافتا إلى أن "العلاقات السياسية والاقتصادية والفنية والعلمية تستمر مع دول اسيا كما ان ايران انضمت إلى معاهدات هامة" بحسب وكالة "إرنا" للانباء.



وتابع خامنئي: "نحن لسنا مستائين من اوروبا ومستعدون للتعامل مع اي من الدول الاوروبية التي تتجنب التبعية العمياء لسياسات اميركا".