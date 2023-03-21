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باريس تستنكر التصريحات "غير المسؤولة" لوزير إسرائيلي نفى وجود الشعب الفلسطيني

أخبار دولية
2023-03-21 | 12:09
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باريس تستنكر التصريحات &quot;غير المسؤولة&quot; لوزير إسرائيلي نفى وجود الشعب الفلسطيني
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باريس تستنكر التصريحات "غير المسؤولة" لوزير إسرائيلي نفى وجود الشعب الفلسطيني

استنكرت فرنسا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش "غير المسؤولة" بعدما نفى الأحد وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية متطرفة في باريس.
      
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر".
     
وأعلن سموطريتش في بث مباشر على فيسبوك خلال زيارة خاصة إلى باريس الأحد أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وتمّ تداول المقطع المصوّر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
    
وأدلى سموطريتش بتصريحاته في وقت كانت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري محادثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني.
     
وقال سموطريتش: "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى دياره". 
     
وأضاف: "هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك... اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية". 
      
وأكدت الخارجية الفرنسية أن تصريحات سموطريتش "مخزية وغير مسؤولة". 
     
وكانت الخارجية الفرنسية ندّدت في مطلع آذار أيضاً بمواقف سموطريتش إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية بعد مقتل مستوطنين بالرصاص بينما كانا يمران بسيارتهما قرب البلدة شمال الضفة الغربية. وأعقب ذلك هجوم مستوطنين إسرائيليين على البلدة وإحراق عشرات المباني والسيارات فيها.
      
ومنذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 86 فلسطينيًا (بينهم أعضاء مجموعات مسلحة ومدنيون بعضهم قصّر)، و14 مدنياً اسرائيلياً (بينهم ثلاثة قصّر) وشرطي إسرائيلي، بالإضافة إلى مواطنة أوكرانية، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.

أخبار دولية

باريس

بتسلئيل سموطريتش

الفلسطينيين

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