بوتين يعتبر التعاون الاقتصادي بين بكين وموسكو "أولوية" بالنسبة إلى روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر محادثات في الكرملين مع نظيره الصيني شي جينبينغ أن التعاون الاقتصادي بين بكين وموسكو هو "أولوية" بالنسبة إلى روسيا.



وقال بوتين: "التعاون التجاري والاقتصادي هو أولوية في العلاقات بين روسيا والصين"، في وقت تستهدف موسكو بعقوبات دولية بالجملة بسبب غزوها لأوكرانيا.