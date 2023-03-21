بوتين يعلن التوصل الى اتفاق بين الصين وروسيا بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، أن بكين وموسكو توصلتا إلى اتفاق بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الضخم "قوة سيبيريا 2" الذي سيربط سيبيريا بشمال غرب الصين.



وقال بوتين في الكرملين: "كل الاتفاقات أُبرمت"، موضحا أنه "مع دخول المشروع حيز الخدمة، سيمر 50 مليار متر مكعب من الغاز" عبر خط أنابيب الغاز هذا الذي يهدف إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم الروسية إلى الصين.