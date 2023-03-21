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شي يعلن أنه وقع اتفاقا مع بوتين من أجل "حقبة جديدة" في العلاقات الروسية-الصينية

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أنه وقّع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفاقا يهدف إلى إدخال العلاقات بين بلديهما "حقبة جديدة" من التعاون.



وقال شي في حضور بوتين إثر محادثات في الكرملين: "وقعنا إعلانا حول تعميق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة".