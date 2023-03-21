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لقاء جمع السوداني واردوغان: العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية مع كل الاصدقاء
أخبار دولية
2023-03-21 | 13:05
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لقاء جمع السوداني واردوغان: العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية مع كل الاصدقاء
عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، جلسة مباحثات موسّعة مع المسؤولين الأتراك في العاصمة أنقرة، التي وصلها صباح اليوم.
وترأس الجانب التركي في المباحثات، رئيس الجمهورية التركية رجب طيّب أردوغان، يرافقه وفد حكومي موسّع.
وجرى خلال الجلسة البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها مجال المياه، إذ شهدت الجلسة إعلان موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لمجرى نهر دجلة إلى الضعفين ولمدّة شهر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، أن العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية، وهو منفتح على التعاون مع كل الأصدقاء، معربا عن ثقته بأهمية مشروع طريق التنمية (القناة الجافة)، ودوره الحيوي الذي سيخدم مصالح البلدين، ويعزز التنمية في عموم المنطقة.
وجدد السوداني موقف العراق الثابت في رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، أو أي مساس بالسيادة العراقية.
وأعرب أردوغان من جهته عن تقديره لموقف العراق المتضامن مع ضحايا الزلزال الأخير وتقديره للمساعدات المرسلة.
وأكد دعم بلاده لسيادة العراق على أراضيه، والرغبة التركية في دفع العمل المشترك في مشروع طريق التنمية، وأن يشتمل التعاون الثنائي على مجالات اقتصادية عدّة منها التعليم والصحّة والزراعة.
وأشار الرئيس التركي إلى تطلعه بأن تكون زيارة السيد السوداني، بادرة خير لتطوير العلاقات الثنائية لمصلحة الشعبين الصديقين.
كما شهدت الجلسة استعراض سبل تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين العراق وتركيا، ودعم نشاطها.
أخبار دولية
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