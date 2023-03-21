بوتين يتهم أوكرانيا برفض خطة السلام الصينية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يرى أي "استعداد" من جانب السلطات الأوكرانية لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا على أساس خطة السلام التي اقترحتها الصين.



وقال بوتين بعد محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ: "نعتقد أن العديد من النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين (...) يمكن أن تكون أساسا لتسوية سلمية (للنزاع) عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم".