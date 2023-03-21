روسيا والصين "قلقتان" من تنامي وجود الناتو في آسيا

أعربت روسيا والصين عن "قلقهما" من الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في آسيا، في إعلان مشترك وقّعه الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ عقب محادثات في الكرملين.



وجاء في الإعلان المشترك: "يشعر الطرفان بقلق كبير من التعزيز المتزايد للعلاقات بين الناتو ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول المسائل العسكرية والأمنية".



واتّهم بوتين وشي الحلف بـ"تقويض السلام والاستقرار الإقليمي".