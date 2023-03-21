السعودية تعلن أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان

أعلنت السعودية أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.



وجاء في بيان للمحكمة العليا السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأربعاء "هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان"، وبالتالي الخميس هو "غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".



وأوردت الوكالة أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة "للنظر في ما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام"، لكن تبيّن "عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء" الثلاثاء.



كذلك أوردت وكالة الأنباء القطرية على تويتر أن "لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف تعلن يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان 1444هـ والخميس غرة شهر رمضان".



كذلك أعلنت الإمارات ومصر وسوريا وإيران أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.



وفي الأردن، أعلنت السلطات أن المملكة ستتحرى هلال شهر رمضان لهذا العام بعد غروب شمس يوم الأربعاء.



وفي السعودية يتم التقيّد بشدة بفريضة الصوم إذ تبقى المطاعم مغلقة حتى موعد الإفطار.