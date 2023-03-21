زيلينسكي دعا الصين الى إجراء محادثات بشأن أوكرانيا "وينتظر ردا"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "دعا" الصين إلى الحوار و"ينتظر ردا" من بكين فيما يزور نظيره الصيني شي جينبينغ موسكو.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي: "عرضنا على الصين أن تصبح شريكا" في البحث عن تسوية للنزاع في أوكرانيا.



وأضاف: "ندعوكم إلى الحوار، ننتظر ردكم". وتابع: "نحن نتلقى إشارات لكن لا شيء ملموسا" في هذه المرحلة.