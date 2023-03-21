زلزال بقوة 6,5 درجات يضرب أفغانستان وباكستان

ضرب زلزال بقوة 6,5 درجات أفغانستان وباكستان ليل الثلاثاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وحدّد مركز الزلزال على بعد 40 كيلومترا إلى جنوب-جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان.

وبحسب الهيئة الأميركية ضرب الزلزال على عمق أكثر من 295 كلم.