روسيا والصين تتهمان الولايات المتحدة بـ"تقويض" الأمن العالمي

اتهمت روسيا والصين اليوم، الولايات المتحدة بـ"تقويض" الأمن العالمي عبر السعي إلى نشر صواريخ في دول عدة بهدف "الاحتفاظ بأفضلية عسكرية أحادية الجانب".



وأعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جينبينغ في إعلان مشترك وقّعاه اليوم إثر محادثات في الكرملين أن "روسيا والصين تبديان قلقهما حيال تكثيف نشاطات الولايات المتحدة الهادفة إلى خلق نظام عالمي للدفاع المضاد للصواريخ ونشر عناصره في مناطق مختلفة من العالم، يرافق ذلك تعزيز لقدرة الأسلحة غير النووية العالية الدقة".