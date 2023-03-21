الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة حب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصرع 10 بحارة اثر غرق سفينة للصيد بالمغرب
أخبار دولية
2023-03-21 | 15:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصرع 10 بحارة اثر غرق سفينة للصيد بالمغرب
مصرع 10 بحارة اثر غرق سفينة للصيد بالمغرب
قضى عشرة بحارة بينما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين اثنين، على إثر غرق سفينة صيد جنوب مدينة الداخلة (الصحراء الغربية)، وفق ما أعلنت السلطات المغربية.
وقال مصدر في السلطات المحلية لولاية الداخلة وادي الذهب لوكالة فرانس برس إن فرق الإنقاذ انتشلت "جثث 10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد الـ17 لطاقم سفينة صيد بالجر، تعرضت لحادث غرق وذلك على بعد 220 كلم جنوب مدينة الداخلة".
وأوضح أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين، فيما لم يحدد سبب الحادث.
وكانت مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على طول المحيط الأطلسي الثلاثاء.
وتعد سواحل الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو، غنية بالثروة السمكية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
بحارة
غرق سفينة
الصيد
المغرب
التالي
روسيا تقول إنها صدّت هجوماً بطائرات مسيّرة في القرم
واشنطن تتّهم بكين وموسكو بتشجيع التجارب الصاروخية الكورية الشمالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-26
قتلى بينهم بحّارة صينيين في غرق سفينة شحن قرب اليابان
أخبار دولية
2023-01-26
قتلى بينهم بحّارة صينيين في غرق سفينة شحن قرب اليابان
0
أخبار دولية
2023-01-25
فقدان ثمانية بحارة جراء غرق سفينة شحن قرب اليابان
أخبار دولية
2023-01-25
فقدان ثمانية بحارة جراء غرق سفينة شحن قرب اليابان
0
آخر الأخبار
01:37
احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في خمسة حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
01:37
احصاءات غرفة التحكم المروري: ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في خمسة حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار لبنان
2023-03-20
صرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي
أخبار لبنان
2023-03-20
صرف الادوية المدعومة داخل الصيدليات لمرضى الضمان الاجتماعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:18
أوكرانيا تحصل على خطة مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15,6 مليار دولار
أخبار دولية
17:18
أوكرانيا تحصل على خطة مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15,6 مليار دولار
0
أخبار دولية
17:16
رئيسة تايوان ستتوجه إلى أميركا الوسطى مع محطتين في الولايات المتحدة
أخبار دولية
17:16
رئيسة تايوان ستتوجه إلى أميركا الوسطى مع محطتين في الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
16:13
البنتاغون يؤكد أنّ أوكرانيا ستحصل على دبابات "أبرامز" بحلول الخريف
أخبار دولية
16:13
البنتاغون يؤكد أنّ أوكرانيا ستحصل على دبابات "أبرامز" بحلول الخريف
0
أخبار دولية
16:10
البيت الأبيض: لا يمكن للصين أن تدعي "الحياد" في ما يتعلق بأوكرانيا
أخبار دولية
16:10
البيت الأبيض: لا يمكن للصين أن تدعي "الحياد" في ما يتعلق بأوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
اخبار البرامج
2023-03-20
"النّار بالنّار" و"العَرْبَجي" و"MORNING TALK" و"ما تفكّر مرتين" ضمن شبكة برامج قناة الـ"LBCI" خلال شهر رمضان المبارك
0
أخبار لبنان
2023-02-23
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
2023-02-23
هزة ارضية على الحدود التركية - السورية شعر بها سكان لبنان
0
عالم الطبخ
2023-03-17
القرنبيط المقلي بصلصة الصويا والزنجبيل...وصفة ولا أشهى!
عالم الطبخ
2023-03-17
القرنبيط المقلي بصلصة الصويا والزنجبيل...وصفة ولا أشهى!
0
فنّ
2023-03-16
إسم نيقولا معوّض يتصدّر وسائل إعلام عالميّة... إليكم السبب
فنّ
2023-03-16
إسم نيقولا معوّض يتصدّر وسائل إعلام عالميّة... إليكم السبب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:20
لكل مكان...قصة: هذا هدف Amakin
تقارير نشرة الاخبار
15:20
لكل مكان...قصة: هذا هدف Amakin
0
تقارير نشرة الاخبار
15:16
هل يصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يتم اعتقاله؟
تقارير نشرة الاخبار
15:16
هل يصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يتم اعتقاله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في اليوم العالمي للغابات: حافظوا على البيئة قبل وقوع الكارثة!
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في اليوم العالمي للغابات: حافظوا على البيئة قبل وقوع الكارثة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
تقارير نشرة الاخبار
14:54
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
الخسائر المالية الى تفاقم...وتحذير من وفد صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
الخسائر المالية الى تفاقم...وتحذير من وفد صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الدولار يقفل محطات ويعيد بعض الطوابير ..النقابات تطلق انذارا أخيرا ... المحروقات بالدولار
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الدولار يقفل محطات ويعيد بعض الطوابير ..النقابات تطلق انذارا أخيرا ... المحروقات بالدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ما هي مواقف الكتل من عقد جلسة تشريعية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ما هي مواقف الكتل من عقد جلسة تشريعية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الادوية دخلت في دائرة الخطر
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الادوية دخلت في دائرة الخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هل حان موعد زيادة الصفر السادس وطباعة ورقة المليون؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هل حان موعد زيادة الصفر السادس وطباعة ورقة المليون؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
11:39
جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...
اقتصاد
11:39
جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...
2
اقتصاد
04:28
اسعار المحروقات تحلّق..
اقتصاد
04:28
اسعار المحروقات تحلّق..
3
اقتصاد
10:24
مع التراجع السريع لسعر صرف الدولار... اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا ملحوظا
اقتصاد
10:24
مع التراجع السريع لسعر صرف الدولار... اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا ملحوظا
4
أخبار لبنان
05:14
العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام
أخبار لبنان
05:14
العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام
5
اقتصاد
08:55
مصرف لبنان: عملية مفتوحة ومستمرة لصيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
08:55
مصرف لبنان: عملية مفتوحة ومستمرة لصيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية
6
اقتصاد
13:49
جمعية المصارف: تعليق الاضراب
اقتصاد
13:49
جمعية المصارف: تعليق الاضراب
7
أخبار لبنان
06:27
مجلس نقابة صيادلة لبنان: للاقفال ابتداءً من اللحظة
أخبار لبنان
06:27
مجلس نقابة صيادلة لبنان: للاقفال ابتداءً من اللحظة
8
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: هناك توجه لدى محطات المحروقات للاقفال القسريّ الى حين وجود صيغة للتسعير والقبض بالدولار بظلّ التفلّت بسعر الصرف
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: هناك توجه لدى محطات المحروقات للاقفال القسريّ الى حين وجود صيغة للتسعير والقبض بالدولار بظلّ التفلّت بسعر الصرف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store