مصرع 10 بحارة اثر غرق سفينة للصيد بالمغرب

قضى عشرة بحارة بينما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين اثنين، على إثر غرق سفينة صيد جنوب مدينة الداخلة (الصحراء الغربية)، وفق ما أعلنت السلطات المغربية.وقال مصدر في السلطات المحلية لولاية الداخلة وادي الذهب لوكالة فرانس برس إن فرق الإنقاذ انتشلت "جثث 10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد الـ17 لطاقم سفينة صيد بالجر، تعرضت لحادث غرق وذلك على بعد 220 كلم جنوب مدينة الداخلة".وأوضح أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين، فيما لم يحدد سبب الحادث.وكانت مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على طول المحيط الأطلسي الثلاثاء.وتعد سواحل الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو، غنية بالثروة السمكية.