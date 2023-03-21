البيت الأبيض: لا يمكن للصين أن تدعي "الحياد" في ما يتعلق بأوكرانيا

اعلن متحدث باسم البيت الابيض أنه "لا يمكن منطقيا اعتبار أن الصين محايدة" في ما يتعلق بأوكرانيا، في انتقاد أميركي مباشر لاقتراح الوساطة الصينية بهدف تسوية النزاع في هذا البلد.إلى ذلك، اتّهم المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي، بكين بـ"نشر الدعاية الروسية" لجهة أن الحرب في أوكرانيا هي نتيجة عدوان غربي، في وقت أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ الثلاثاء بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة".