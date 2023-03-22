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تقرير أممي يحذر من خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية بسبب تفاقم ندرة المياه
أخبار دولية
2023-03-22 | 01:35
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تقرير أممي يحذر من خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية بسبب تفاقم ندرة المياه
تقرير أممي يحذر من خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية بسبب تفاقم ندرة المياه
حذرت الأمم المتحدة في تقرير نشر الثلاثاء من أن الإستهلاك المفرط للمياه والتغير المناخي جعلا نقص المياه مستوطنًا في كل أنحاء العالم مما أدى إلى خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير مشترك صدر في نيويورك قبيل ساعات من إفتتاح مؤتمر نادر حول هذه القضية الشائكة إن نحو ملياري شخص يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة في حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف صحي موثوق بها.
وفي مقدمة التقرير، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحذيرًا من أن العالم يسير بشكل أعمى في طريق خطر.
كما حذر غوتيريش من أن الإفراط في إستخدام المياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة سطح الكوكب والتلوث تؤدي مجتمعة إلى إستنزاف شريان حياة البشرية المتمثل بالمياه.
وبحسب التقرير، فإن إستخدام المياه زاد حول العالم بنسبة تناهز 1% سنويًا على مدار السنوات الأربعين الماضية.
ولمواجهة هذا العطش، يلجأ البشر إلى المياه الجوفية ولا يتوانون عن إستخراج المياه بكميات مفرطة في بعض الأحيان: ما بين 100 و 200 كيلومتر مكعب من إحتياطيات المياه الجوفية تنضب كل عام، وفقًا للتقرير.
أخبار دولية
الأمم المتحدة
المياه
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