تخصيص 30% على الأقلّ من المناصب الإدارية العليا في البرازيل للسود والخلاسيين

وقّع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرسوماً خصّص بموجبه 30% على الأقلّ من المناصب العليا في الإدارات العامة في البلاد للسود والخلاسيين.



ورأى لولا دا سيلفا، في خطاب ألقاه في برازيليا حيث وقّع المرسوم، أنّ العنصرية هي أصل كلّ أوجه عدم المساواة، لهذا السبب علينا أن نحاربها كما نحارب الحشرات الضارّة في المزارع.



وشاركت في الحفل وزيرة المساواة العرقية أنييل فرانكو التي تعتبر رمزاً لمكافحة العنصرية وعنف الشرطة في البلاد.



وأوضحت الحكومة في مذكّرة أنّه بهدف "تشجيع وجود السود في مناصب صنع القرار والإدارة" فإنّ المرسوم ينصّ على وجوب تخصيص 30% من هذه المناصب في الإدارات العامة لهم.



وبحسب المذكّرة فإنّ هذا الهدف ينبغي تحقيقه بحلول نهاية عام 2025.



وشدّد الرئيس البرازيلي على أنّه من دون القضاء على التمييز العنصري والجندري "لن تكون هناك ديموقراطية".