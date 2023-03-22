الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
16
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
16
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق بدوافع مهاجم أحرق رجلًا لدى خروجه من مسجد
أخبار دولية
2023-03-22 | 01:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق بدوافع مهاجم أحرق رجلًا لدى خروجه من مسجد
شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق بدوافع مهاجم أحرق رجلًا لدى خروجه من مسجد
أعلنت السلطات البريطانية الثلاثاء أن رجلًا أصيب بحروق نتيجة هجوم إستهدفه لدى خروجه من مسجد في برمنغهام في وسط إنكلترا مساء الإثنين، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبهًا به وأن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.
وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إن الهجوم وقع بعيد الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلي والعالمي في حي إيدغباستون، مشيرة إلى أن الضحية كان قد خرج لتوه من مسجد "دودلي رود" حين باغته المهاجم بأن سكب عليه سائلًا سريع الإشتعال، لم يحدد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.
وأضافت أن الضحية نقل إلى المستشفى حيث تبين أنه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكن حياته ليست في خطر.
وأوضحت أنها ألقت القبض على مشتبه به بعد أن تعرف عليه شرطيون.
أخبار دولية
شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية
مسجد
التالي
رئيس الوزراء اليوناني: الانتخابات العامة ستجري في أيار
تخصيص 30% على الأقلّ من المناصب الإدارية العليا في البرازيل للسود والخلاسيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-03-04
بعد الحريق في 2015... انتهاء عملية تدشين أكبر مسجد في لندن
منوعات
2023-03-04
بعد الحريق في 2015... انتهاء عملية تدشين أكبر مسجد في لندن
0
أخبار لبنان
2023-02-09
بلدية طرابلس فتحت ابواب حديقتي الملك فهد في المعرض والرسالة في القبة امام المواطنين اثر الهزة كما تم فتح مسجد طينال
أخبار لبنان
2023-02-09
بلدية طرابلس فتحت ابواب حديقتي الملك فهد في المعرض والرسالة في القبة امام المواطنين اثر الهزة كما تم فتح مسجد طينال
0
أخبار دولية
2023-02-02
منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور كان يرتدي زي الشرطة
أخبار دولية
2023-02-02
منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور كان يرتدي زي الشرطة
0
أخبار دولية
2023-01-31
البيت الأبيض "يدين بشدّة" تفجيراً استهدف مسجداً في باكستان
أخبار دولية
2023-01-31
البيت الأبيض "يدين بشدّة" تفجيراً استهدف مسجداً في باكستان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:11
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف
أخبار دولية
03:11
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف
0
أخبار دولية
02:41
الرئيس الصيني يغادر موسكو بعد القمة مع بوتين
أخبار دولية
02:41
الرئيس الصيني يغادر موسكو بعد القمة مع بوتين
0
أخبار دولية
02:38
هجوم إسرائيلي جديد على مطار حلب في شمال غرب سوريا
أخبار دولية
02:38
هجوم إسرائيلي جديد على مطار حلب في شمال غرب سوريا
0
أخبار دولية
02:35
البحرية الروسية صدت هجومًا لمسيرة على مرفأ سيفاستوبول في القرم
أخبار دولية
02:35
البحرية الروسية صدت هجومًا لمسيرة على مرفأ سيفاستوبول في القرم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:33
مقتل جنود يمنيين في مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب
أخبار دولية
02:33
مقتل جنود يمنيين في مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب
0
اخبار البرامج
2023-03-09
ريما تطلب العودة لطليقها الذي كان يعنّفها في "أحمر بالخط العريض"... كيف انتهت المواجهة بينهما!
اخبار البرامج
2023-03-09
ريما تطلب العودة لطليقها الذي كان يعنّفها في "أحمر بالخط العريض"... كيف انتهت المواجهة بينهما!
0
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
اخبار البرامج
2023-01-12
"امرأة اغتصبتني وقيّدتني بالسرير"... علي يروي حادثة صدمته ويُطالب بحماية الرجل في أحمر بالخط العريض! (فيديو)
0
منوعات
2023-03-20
بسبب قضية وفاة طفل بقرص هوكي... نادٍ فرنسي أمام القضاء بصحبة الاتحاد المحلي
منوعات
2023-03-20
بسبب قضية وفاة طفل بقرص هوكي... نادٍ فرنسي أمام القضاء بصحبة الاتحاد المحلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:20
لكل مكان...قصة: هذا هدف Amakin
تقارير نشرة الاخبار
15:20
لكل مكان...قصة: هذا هدف Amakin
0
تقارير نشرة الاخبار
15:16
هل يصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يتم اعتقاله؟
تقارير نشرة الاخبار
15:16
هل يصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي يتم اعتقاله؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في اليوم العالمي للغابات: حافظوا على البيئة قبل وقوع الكارثة!
تقارير نشرة الاخبار
15:00
في اليوم العالمي للغابات: حافظوا على البيئة قبل وقوع الكارثة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
تقارير نشرة الاخبار
14:54
مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
الخسائر المالية الى تفاقم...وتحذير من وفد صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
14:50
الخسائر المالية الى تفاقم...وتحذير من وفد صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الدولار يقفل محطات ويعيد بعض الطوابير ..النقابات تطلق انذارا أخيرا ... المحروقات بالدولار
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الدولار يقفل محطات ويعيد بعض الطوابير ..النقابات تطلق انذارا أخيرا ... المحروقات بالدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ما هي مواقف الكتل من عقد جلسة تشريعية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ما هي مواقف الكتل من عقد جلسة تشريعية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الادوية دخلت في دائرة الخطر
تقارير نشرة الاخبار
14:30
الادوية دخلت في دائرة الخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هل حان موعد زيادة الصفر السادس وطباعة ورقة المليون؟
تقارير نشرة الاخبار
14:23
هل حان موعد زيادة الصفر السادس وطباعة ورقة المليون؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
11:39
جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...
اقتصاد
11:39
جدول ثالث لأسعار المحروقات اليوم...
2
اقتصاد
04:28
اسعار المحروقات تحلّق..
اقتصاد
04:28
اسعار المحروقات تحلّق..
3
اقتصاد
10:24
مع التراجع السريع لسعر صرف الدولار... اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا ملحوظا
اقتصاد
10:24
مع التراجع السريع لسعر صرف الدولار... اسعار المحروقات تسجّل انخفاضا ملحوظا
4
أخبار لبنان
05:14
العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام
أخبار لبنان
05:14
العثور على جثة شاب أعلن اختفاؤه منذ ايام
5
اقتصاد
08:55
مصرف لبنان: عملية مفتوحة ومستمرة لصيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية
اقتصاد
08:55
مصرف لبنان: عملية مفتوحة ومستمرة لصيرفة على سعر 90 ألف ليرة لبنانية
6
اقتصاد
13:49
جمعية المصارف: تعليق الاضراب
اقتصاد
13:49
جمعية المصارف: تعليق الاضراب
7
أخبار لبنان
06:27
مجلس نقابة صيادلة لبنان: للاقفال ابتداءً من اللحظة
أخبار لبنان
06:27
مجلس نقابة صيادلة لبنان: للاقفال ابتداءً من اللحظة
8
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: هناك توجه لدى محطات المحروقات للاقفال القسريّ الى حين وجود صيغة للتسعير والقبض بالدولار بظلّ التفلّت بسعر الصرف
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: هناك توجه لدى محطات المحروقات للاقفال القسريّ الى حين وجود صيغة للتسعير والقبض بالدولار بظلّ التفلّت بسعر الصرف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store