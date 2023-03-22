شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق بدوافع مهاجم أحرق رجلًا لدى خروجه من مسجد

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق بدوافع مهاجم أحرق رجلًا لدى خروجه من مسجد

أعلنت السلطات البريطانية الثلاثاء أن رجلًا أصيب بحروق نتيجة هجوم إستهدفه لدى خروجه من مسجد في برمنغهام في وسط إنكلترا مساء الإثنين، مشيرة إلى أنها أوقفت مشتبهًا به وأن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.



وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إن الهجوم وقع بعيد الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلي والعالمي في حي إيدغباستون، مشيرة إلى أن الضحية كان قد خرج لتوه من مسجد "دودلي رود" حين باغته المهاجم بأن سكب عليه سائلًا سريع الإشتعال، لم يحدد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.



وأضافت أن الضحية نقل إلى المستشفى حيث تبين أنه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكن حياته ليست في خطر.



وأوضحت أنها ألقت القبض على مشتبه به بعد أن تعرف عليه شرطيون.