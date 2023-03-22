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رئيس الوزراء اليوناني: الانتخابات العامة ستجري في أيار
أخبار دولية
2023-03-22 | 01:45
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رئيس الوزراء اليوناني: الانتخابات العامة ستجري في أيار
أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنّ الانتخابات العامّة ستجري في أيار المقبل، لكن من دون أن يحدّد موعدها بالضبط.
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أسابيع من الكارثة التي أدمت البلاد حين اصطدم قطار ركاب بقطار لشحن البضائع وجهاً لوجه بعدما اجتازا كيلومترات عدّة على نفس السكّة من دون أن يتنبّه أحد للخطر الداهم، في مأساة أوقعت 57 قتيلاً وأشعلت احتجاجات شعبية ضدّ الحكومة.
وفي مقابلة مع قناة "ألفا" التلفزيونية الخاصة قال ميتسكوتاكيس: "يمكنني أن أقول لكم بكل تأكيد إنّ الانتخابات ستجري في أيار".
ومنذ الكارثة التي وقعت في 28 شباط، تشهد اليونان تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفشل المزمن في قطاع السكك الحديد في البلاد.
ويمسك المحافظون بالسلطة في أثينا منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتنتهي ولاية حكومتهم وفقاً للدستور في أوائل تمّوز.
ووفقاً لتقارير إعلامية عديدة، فإنّ الحكومة كانت تعتزم الدعوة إلى انتخابات عامّة في نيسان المقبل، لكنّ كارثة القطارين أجبر الحكومة على إعادة النظر بخططها.
أخبار دولية
رئيس الوزراء اليوناني
اليونان
انتخابات عامة
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