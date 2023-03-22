الرئيس الصومالي يتعهد إجراء الإنتخابات المقبلة وفق نظام الإقتراع العام

الرئيس الصومالي يتعهد إجراء الإنتخابات المقبلة وفق نظام الإقتراع العام

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الثلاثاء أن الإنتخابات العامة المقبلة ستجري وفق نظام الإقتراع العام بدلًا من نظام الإقتراع غير المباشر المعتمد منذ عقود والذي أغرق البلاد في أزمات عديدة.



ومنذ أكثر من 50 عامًا لم تشهد الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي إنتخابات وفق نظام "رجل واحد، صوت واحد".



وفي الواقع، فإن النظام الإنتخابي المعتمد في الصومال يتبع نموذجًا معقدًا يرتكز لمبدأ الإقتراع غير المباشر ويعود فيه للمجالس التشريعية في الولايات ولمندوبي العشائر أن يختاروا أعضاء البرلمان الإتحادي الذين يختارون بدورهم رئيس البلاد.



وقال محمود إن "الإنتخابات المقبلة، إن شاء الله، ستجري وفق قاعدة "رجل واحد، صوت واحد" على أساس نظام حزبي سياسي".



وأضاف في كلمة ألقاها في القصر الرئاسي في مقديشو خلال إجتماع مع برلمانيين أن "منصات الأحزاب ستكون السوق الذي ستباع فيه الأفكار السياسية".



ومن المقرر إجراء الإنتخابات العامة المقبلة في أيار 2026.