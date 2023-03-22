مقتل جنود يمنيين في مواجهات مع الحوثيين جنوب مأرب

قُتل عشرة جنود يمنيين في هجوم شنه الحوثيون مساء الثلاثاء على منطقة واقعة جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر مواقع السلطة المعترف بها في شمال اليمن، حسبما أفاد مسؤولان عسكريان وكالة فرانس برس.



وأفاد المسؤولان بأن الحوثيين المتحالفين مع إيران دفعوا بتعزيزات إلى جبهات مأرب التي يحاولون السيطرة عليها منذ سنوات في الأيام الأخيرة، رغم جهود إحياء السلام واتفاق تم التوصل إليه مؤخّرا لتبادل مئات الأسرى.