البحرية الروسية صدت هجومًا لمسيرة على مرفأ سيفاستوبول في القرم

البحرية الروسية صدت هجومًا لمسيرة على مرفأ سيفاستوبول في القرم

صدت البحرية الروسية هجومًا لمسيرة على مرفأ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في ساعة مبكرة الأربعاء على ما أعلن حاكم المدينة المعين من الكرملين.



وكتب ميخائيل رازوفوجاييف على تلغرام: "أسطول البحر الأسود صد هجومًا سطحيًا لمسيرة على سيفاستوبول،" قائلًا: "حاولوا إختراق خليجنا، أطلق بحارتنا النار عليهم من أسلحة خفيفة، دفاعاتنا الجوية كانت تعمل أيضًا."