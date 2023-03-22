هجوم إسرائيلي جديد على مطار حلب في شمال غرب سوريا

تعرّض مطار حلب الدولي في شمال غرب سوريا فجر الأربعاء لهجوم إسرائيلي هو الثاني خلال شهر ما أدى لأضرار مادية وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية.



وهذه الضربات هي الثانية التي تستهدف مطار حلب خلال شهر آذار، بعد قصف طاله في السابع من الشهر الجاري ما أخرج هذا المرفق الحيوي عن الخدمة لأيام بعدما كان وجهة رئيسية لطائرات المساعدات التي تصل سوريا منذ الزلزال المدمر.



ونقلت سانا عن مصدر عسكري في بيان: "حوالى الساعة 3:55 (بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب".



وأضاف المصدر أن الهجوم أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار.



وأفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل وكالة فرانس برس بأن لجاناً فنية تتفقد حالة المطار وجهوزيته لاستقبال طائرات اليوم.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان من جانبه إن طائرات إسرائيلية استهدفت حرم مطار حلب الدولي ومستودع أسلحة تابع للميليشيات الإيرانية في محيط المطار ما أدى لتدميره بالكامل.



وتحدث المرصد عن خروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت جراء الهجوم، دون ورود معلومات عن إصابات بشرية.