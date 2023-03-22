الرئيس الصيني يغادر موسكو بعد القمة مع بوتين

غادر الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو، بعد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على ما ذكرت وكالات أنباء روسية.



وأقلعت طائرة شي من مطار فنوكوفو بموسكو عقب تحية من حرس الشرف الذي عزف النشيدين الوطنيين الروسي والصيني، بحسب وكالة ريا نوفوستي.