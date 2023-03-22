ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة كييف، على ما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية صباح الأربعاء.



وأعلنت الإدارة على منصة تلغرام أن موقعًا مدنيًا تضرر في أعقاب الهجوم الليلي بطائرات مسيرة في منطقة كييف والذي تسبب باندلاع حريق، دون تقديم مزيد من التفاصيل وبالأخص حول الموقع المستهدف.