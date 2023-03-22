الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السوداني يلتقي عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك خلال زيارته الرسمية إلى تركيا

أخبار دولية
2023-03-22 | 06:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السوداني يلتقي عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك خلال زيارته الرسمية إلى تركيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السوداني يلتقي عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك خلال زيارته الرسمية إلى تركيا

إلتقى رئيس مجلس الوزراء السوداني محمد شياع السوداني، صباح الأربعاء، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الاتحادات والمسؤولين في القطاع الخاص التركي في أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي محمد موش.

وأوجز السوداني، ما تم خلال الزيارة من تفاهمات مع الجانب التركي، تنبع من إرادة حقيقية للمضي بالبلدين نحو تعزيز العلاقات في المجالات كافة، وأهمها عمل الشركات والمستثمرين الأتراك في العراق وتسهيل التبادل التجاري.

وأشار السوداني إلى أولويات عمل الحكومة، وفي مقدمتها قطاع الخدمات، والسكن، والنقل، وبناء المدارس، والتشغيل المشترك للمستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص، داعياً رجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في مشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة.
وأوضح أهمية تبنّي الحكومة موازنة لثلاث سنوات، بما سينعكس إيجاباً على إنسيابية التمويل للشركات وسهولة التنفيذ، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتشجيع البيئة الاستثمارية بالعراق، والقضاء على البيروقراطية والروتين والفساد.

وبيّن السوداني أهمية تضمين قانون الموازنة مشروع صندوق تنمية العراق، والصناديق المتفرعة منه، وهو مشروع تعتمد فلسفته على تنفيذ القطاع الخاص.

وتحدّث عن أهمية مشروع طريق التنمية، الذي تشير الدراسات الاستشارية إلى أن كفّته سترجح، ممرّاً ناقلاً، للبضائع والطاقة، خلال السنوات المقبلة وأن مشروع ميناء الفاو يشهد تنفيذاً متوازياً للمشاريع التفصيلية والساندة، بالإضافة للمشروع الرئيس. 

ودعا رجال الأعمال الأتراك إلى توطين نشاطاتهم الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية الملحقة بالميناء، والإسراع بحجز موقع لهم يسهّل إسهامهم في هذا المسار الاقتصادي الواعد، وأن يكونوا جزءًا من هذه المنطقة الحيوية المتنامية.

ووعد رئيس مجلس الوزراء، بالاستمرار في اتخاذ القرارات التي تيسّر عمل المستثمرين، وأهمها قرار تسهيل الحصول على سمات الدخول، وإزالة أية عقبات تحول دون انسيابية النشاط الاقتصادي والاستثماري.  

من جانبهم، أعرب رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك عن تقديرهم لإجراءات الحكومة العراقية والخطوات المتخذة لتشجيع الاستثمار، وتعهدوا  بالمساهمة في المشاريع الستراتيجية ومشاريع البنى التحتية والخدمات المتنامية في العراق. 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

السوداني

رجال الأعمال

المستثمرين الأتراك

تركيا

العراق

LBCI التالي
الأمم المتحدة: البشرية تواجه أزمة مياه عالمية "وشيكة"
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بين تركيا والعراق أكثر من ملف...

LBCI
أخبار دولية
13:05

لقاء جمع السوداني واردوغان: العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية مع كل الاصدقاء

LBCI
أخبار دولية
2023-03-20

رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة ملف المياه وحزب العمال الكردستاني

LBCI
أخبار دولية
2023-03-20

رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة ملف المياه وحزب العمال الكردستاني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:34

أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي

LBCI
أخبار دولية
11:10

بلينكن: الصين لم "تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد

LBCI
أخبار دولية
10:31

حزب الشعوب الديموقراطي الداعم للأكراد يؤيد تحالف المعارضة ضمنياً في تركيا

LBCI
أخبار دولية
09:03

تبون يؤكد أنّ السفير الجزائري "سيعود قريباً" إلى فرنسا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:27

منافس "تشات جي بي تي"...غوغل تطلق روبوت الدردشة "بارد" لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما

LBCI
آخر الأخبار
06:37

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق السفارة الكويتية الغبيري وطريق المطار القديمة بسبب اعمال تزفيت محلة الرحاب

LBCI
اسرار
00:43

أسرار الصحف 22-03-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

مهرجان "بيروت ترنم" في أمسية تحية لأوجاع الضحايا والناجين من بيروت الى سوريا وتركيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
08:40

"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا أُصِبتم بحروق؟

LBCI
أخبار لبنان
08:28

بو صعب: الحكومة ردت بأن هذا أفضل ما يمكن التوصل اليه مع صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
08:22

حميه شرح عقد انشاء مبنى جديد للركاب في المطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بين تركيا والعراق أكثر من ملف...

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الخطيب دعا المسؤولين الى العودة الى ضمائرهم

LBCI
اقتصاد
07:37

هل التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

جلسة اللجان النيابية المشتركة تحوّلت لمساءلة الحكومة ومصرف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

تحرك للعسكريين المتقاعدين لم يخلُ من المواجهات مع القوى الامنية

LBCI
امن وقضاء
06:19

مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:34

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
07:24

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
آخر الأخبار
10:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
13:49

جمعية المصارف: تعليق الاضراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

عيد النوروز في لبنان: ما هو وما هي طقوسه؟

LBCI
حال الطقس
02:49

الامطار تعود من جديد

LBCI
امن وقضاء
08:57

الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

LBCI
خبر عاجل
06:08

اشتباكات في محيط مجلس النواب بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة