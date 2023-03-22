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مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير إسرائيل من عمان

أخبار دولية
2023-03-22 | 07:50
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مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير إسرائيل من عمان
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مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير إسرائيل من عمان

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير إسرائيل من عمان

صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة بثها التلفزيون الأردني الرسمي "هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان (إيتان سوركيس)"، فرفع النواب ايديهم بالموافقة، فقال الصفدي "أغلبية واضحة، وشكرا".
 
ولم يتضح عدد المصوتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.
 
وحض الصفدي حكومة بلاده على "اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية".
 
ويأتي تصويت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد يومين على إستدعائه إلى وزارة الخارجية احتجاجا على تصرف سموطريتش.

تصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.
 
وقع جميع أعضاء المجلس عام 2021 على مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
 

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